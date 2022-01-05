​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу»

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выдвинула обвинения в адрес «Арсенала». Лондонский клуб обвиняют в «неспособности обеспечить правильное поведение своих футболистов» во время матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити», который проходил в первый день 2022 года.

«Арсенал» должен ответить на обвинения Футбольной ассоциации до 7 января.

Напомним, что «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» на своём поле со счётом 1:2 при спорном судействе Стюарта Эттуэлла.

Ближайший матч «Арсенал» должен провести в четверг, 6 января. Команда Микеля Артеты примет «Ливерпуль» в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги.