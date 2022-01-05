Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу»

05 Января 2022 • 15:11 Комментировать (3)

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выдвинула обвинения в адрес «Арсенала». Лондонский клуб обвиняют в «неспособности обеспечить правильное поведение своих футболистов» во время матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити», который проходил в первый день 2022 года.

«Арсенал» должен ответить на обвинения Футбольной ассоциации до 7 января.

Напомним, что «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» на своём поле со счётом 1:2 при спорном судействе Стюарта Эттуэлла.

Ближайший матч «Арсенал» должен провести в четверг, 6 января. Команда Микеля Артеты примет «Ливерпуль» в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
LMI
05 Января 2022 в 15:36
А в чем неправильное поведение футболистов. Я бы еще понял обвинения в адрес фанатов на стадионе, но футболисты причем !? Были не сдержаны в некоторых моментах? Так извините один Силва с провокациями в адрес Арсенала стоит всех моментов
Juve96
05 Января 2022 в 16:10
та вроде на судью они сильно наезжали
LMI
05 Января 2022 в 16:12
Да не боже мой. Не более чем иные игроки в иных клубах
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
16:19 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» перенесён 1 официально
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды
15:55 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу» 3
14:29 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»
13:44 · Англия. Кубок Англии
​«Суиндон Таун» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 7 января 2022
11:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Назначение Рангника в «МЮ» может стать одним из худших в истории АПЛ»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Он забьёт много голов в Серии А»: Альбертини присмотрел нового форварда для «Милана»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Ханданович попал в сферу интересов клуба АПЛ
09:06 · Англия. Премьер-лига
Назван бюджет «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно 3
08:36 · Англия. Кубок лиги
Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Тоттенхэм»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал условия, при каких подпишет Коутиньо 1
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал аренду Мэйтленд-Найлса в «Рому»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Рэмзи отклонил предложение клуба АПЛ 3
Все новости
Рекомендуем