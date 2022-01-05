Экс-игрок «Арсенала»: «Назначение Рангника в «МЮ» может стать одним из худших в истории АПЛ»

Бывший футболист Перри Гроувз, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», поделился мнением о назначении немца Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Приход Рангника в «МЮ» может стать одним из худших тренерских назначений в истории АПЛ. По футболистам команды видно, что этот тренер им не подходит. «Юнайтед» не показывает тот футбол, который должен», - передает слова Гроувза Talksport.

Рангник пришел в манкунианский гранд в декабре 2021 года. С ним был подписан краткосрочный контракт до окончания текущего сезона.

В настоящий момент «МЮ» занимает лишь седьмое место в таблице чемпионата Англии.