Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала»: «Назначение Рангника в «МЮ» может стать одним из худших в истории АПЛ»

05 Января 2022 • 11:29 Комментировать

Бывший футболист Перри Гроувз, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», поделился мнением о назначении немца Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Приход Рангника в «МЮ» может стать одним из худших тренерских назначений в истории АПЛ. По футболистам команды видно, что этот тренер им не подходит. «Юнайтед» не показывает тот футбол, который должен», - передает слова Гроувза Talksport.

Рангник пришел в манкунианский гранд в декабре 2021 года. С ним был подписан краткосрочный контракт до окончания текущего сезона.

В настоящий момент «МЮ» занимает лишь седьмое место в таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Перри Гроувз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
14:29 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»
13:44 · Англия. Кубок Англии
​«Суиндон Таун» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 7 января 2022
11:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Назначение Рангника в «МЮ» может стать одним из худших в истории АПЛ»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Он забьёт много голов в Серии А»: Альбертини присмотрел нового форварда для «Милана»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Ханданович попал в сферу интересов клуба АПЛ
09:06 · Англия. Премьер-лига
Назван бюджет «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно 1
08:36 · Англия. Кубок лиги
Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Тоттенхэм»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал условия, при каких подпишет Коутиньо 1
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал аренду Мэйтленд-Найлса в «Рому»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Рэмзи отклонил предложение клуба АПЛ 3
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказал «Тоттенхэму» в обмене Кесси на Ндомбеле
00:21 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная, футболисты недовольны Рангником» 2
00:09 · Англия. Премьер-лига
Лингард снова может оказаться в «Вест Хэме»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» открыт к обмену Ляпорта на де Йонга 2
Все новости
Рекомендуем