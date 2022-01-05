«Он забьёт много голов в Серии А»: Альбертини присмотрел нового форварда для «Милана»

Бывший футболист «Милана» Деметрио Альбертини нашел нового форвард для «россонери». По его мнению, усилить команду может бельгийский нападающий Дивок Ориги, правами на которого владеет «Ливерпуль».

«Россонери» должны подумать об усилении атакующей линии. Им стоит обратить внимание на Дивока Ориги, не получающего стабильной практики в нынешнем клубе. Я уверен, что бельгийца прорвет в Италии, он забьет здесь много голов», - передает слова Альбертини Gazzetta dello Sport.

26-летний Дивок является игроком «Ливерпуля» с 2014 года, его контракт с мерсисайдцами истекает в конце сезона.

В этом сезоне АПЛ он забил два мяча в трех матчах.