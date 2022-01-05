«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов испанского чемпионата. Об этом сообщается на страницах El Nacional.

По сведениям журналистов, в подписании 25-летнего гвинейского хавбека заинтересована каталонская «Барселона». Сделка может быть оформлена по завершении текущего сезона. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость африканца составляет 30 миллионов евро.

Кейта защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2018 года. Его контракт с «красными» рассчитан еще на полтора сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ гвинеец провел 11 матчей, забил два гола и отдал результативный пас.