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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ханданович попал в сферу интересов клуба АПЛ

05 Января 2022 • 09:14 Комментировать

Миланский «Интер» может расстаться с опытным словенским голкипером Самиром Хандановичем из-за прихода в команду Андре Онаны. «Нерадзурри» планируют сделать ставку на более молодого нигерийца.

В связи с этим 37-летний Ханданович не получит новое трудовое соглашение от чемпиона Серии А. Самир покинет клуб в статусе свободного агента летом 2022 года.

Впрочем, надолго без работы он не останется, ведь на него уже есть претендент. Пригласить словенца хочет лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте заинтересован в сотрудничестве со своим бывшим подопечным.

Напомним, что Самир защищает ворота «Интера» с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Самир Ханданович
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