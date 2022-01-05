Ханданович попал в сферу интересов клуба АПЛ

Миланский «Интер» может расстаться с опытным словенским голкипером Самиром Хандановичем из-за прихода в команду Андре Онаны. «Нерадзурри» планируют сделать ставку на более молодого нигерийца.

В связи с этим 37-летний Ханданович не получит новое трудовое соглашение от чемпиона Серии А. Самир покинет клуб в статусе свободного агента летом 2022 года.

Впрочем, надолго без работы он не останется, ведь на него уже есть претендент. Пригласить словенца хочет лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте заинтересован в сотрудничестве со своим бывшим подопечным.

Напомним, что Самир защищает ворота «Интера» с 2012 года.