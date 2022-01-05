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Назван бюджет «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно

05 Января 2022 • 09:06 Комментировать

Обогатившийся «Ньюкасл» готов к серьезным тратам в январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Fichajes.

По сведениям источника, новые владельцы «сорок» готовы выделить на усиление состава 220 миллионов евро. Это будет сделано для того, чтобы помочь команде выбраться из подвала английской Премьер-лиги. После 19 сыгранных матчей «чёрно-белые» занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Первым новичком «Ньюкасла» должен стать защитник Киран Триппьер. Также в сфере интересов клуба находятся Эден Азар, Сердар Азмун, Свен Ботман, Пьер-Эмерик Обамеянг и еще несколько игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
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