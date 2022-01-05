«Арсенал» назвал условия, при каких подпишет Коутиньо

В лондонском «Арсенале» определились с одним из потенциальных новичков команды в январское трансферное окно. По данным Sport.es, им может стать бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, которого желает продать каталонская «Барселона».

При этом «канониры» готовы подписать игрока лишь на правах аренды до конца текущего сезона. Кроме того, «Арсенал» выступает против включения в договор пункта об обязательном выкупе прав на Коутиньо.

Филиппе так и не смог должным образом заиграть за «сине-гранатовых» после перехода из «Ливерпуля». В общей сложности полузащитник провел 106 матчей за каталонцев, забил 25 мячей и делал 14 ассистов.