Ливерпульский «Эвертон» усилил состав ещё одним игроком. После перехода киевского динамовца Виталия Миколенко, «ириски» приобрели защитника и на другой фланг. Им стал 20-летний Нэйтан Паттерсон, который до этого играл в «Рейнджерс».

Клубная пресс-служба «Эвертона» сообщает о контракте с игроком до 2027 года, а сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро, что является рекордом для шотландского клуба.

Паттерсон приглянулся скаутам «Эвертона» уверенной игрой в основе команды из Глазго, с которой стал чемпионом, а в текущем сезоне провел 27 матчей. Также он успел шесть раз сыграть за взрослую сборную Шотландии.