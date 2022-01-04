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«Эвертон» приобрёл ещё одного флангового защитника официально

04 Января 2022 • 20:07 Комментировать
Эвертон
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Лестер
2.60 3.55 2.60
11.01 23:00

Ливерпульский «Эвертон» усилил состав ещё одним игроком. После перехода киевского динамовца Виталия Миколенко, «ириски» приобрели защитника и на другой фланг. Им стал 20-летний Нэйтан Паттерсон, который до этого играл в «Рейнджерс».

Клубная пресс-служба «Эвертона» сообщает о контракте с игроком до 2027 года, а сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро, что является рекордом для шотландского клуба.

Паттерсон приглянулся скаутам «Эвертона» уверенной игрой в основе команды из Глазго, с которой стал чемпионом, а в текущем сезоне провел 27 матчей. Также он успел шесть раз сыграть за взрослую сборную Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Глазго Рейнджерс Нэйтан Паттерсон
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ЭВЕРТОН ЛЕСТЕР
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