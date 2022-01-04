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​Тухель высказался о будущем Рюдигера

04 Января 2022 • 19:44 Комментировать (1)

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о будущем защитника Антонио Рюдигера, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Останется ли Рюдигер в команде? Я не умею предсказывать будущее. Не знаю, общались ли агенты Рюдигера с другими клубами, но это возможно, ведь на дворе январь, а его действующий контракт летом истекает.

Насколько я понимаю, наш клуб ведёт переговоры. Я ценю Рюдигера, он играет на очень высоком уровне. Конечно, я обеспокоен ситуацией с его контрактом», - рассказал Тухель журналистам во вторник.

Антонио Рюдигер защищает цвета «Челси» с лета 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Gangsta City
04 Января 2022 в 20:45
Никто этот клуб не уважает. Даже после выигранной (случайно) Лиги Чемпионов в том году, клуб по-прежнему не котируется топ игроками. Свои топ игроки уйдут летом, вроде Рюдигера и Вернера. Испортили Зиеша. Лукаку в открытую не уважает свой нынешний клуб еще :)) Похоже, что на летней остановке несколько хороших игроков сойдут с Синего автобуса. И здравствуй борьба за Лигу Европы
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