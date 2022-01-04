​Тухель высказался о будущем Рюдигера

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о будущем защитника Антонио Рюдигера, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Останется ли Рюдигер в команде? Я не умею предсказывать будущее. Не знаю, общались ли агенты Рюдигера с другими клубами, но это возможно, ведь на дворе январь, а его действующий контракт летом истекает.

Насколько я понимаю, наш клуб ведёт переговоры. Я ценю Рюдигера, он играет на очень высоком уровне. Конечно, я обеспокоен ситуацией с его контрактом», - рассказал Тухель журналистам во вторник.

Антонио Рюдигер защищает цвета «Челси» с лета 2017 года.