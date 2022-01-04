​У «Саутгемптона» новые владельцы

«Саутгемптон» посредством своего официального сайта объявил о смене владельцев. Контрольный пакет акций клуба приобрела лондонская инвестиционная компания Sport Republic.

Компания приобрела акции китайского бизнесмена Джишена Гао, а Катарина Либхерр сохранила за собой миноритарный пакет акций.

На текущий момент «Саутгемптон» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Ральфа Хазенхюттля проведёт в субботу, 8 января. В этот день «святые» сыграют против «Суонси» в третьем раунде Кубка Англии.