​В «Реале» считают требования Рюдигера завышенными

«Реал» давно называют одним из претендентов на подписание защитника Антонио Рюдигера, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Впрочем, вероятность переезда немецкого футболиста в Мадрид является невысокой. Как сообщает Marca, одна из причин заключается в финансах. В «Реале» считают требования Рюдигера с зарплатой в 11,5 миллиона евро в год завышенными.

Отмечается, что 28-летний Антонио Рюдигер пытается выбить для себя хорошую зарплату, понимая, что это будет последний крупный контракт в его карьере.

За четыре с половиной года в «Челси» Антонио Рюдигер провёл 175 матчей. Защитник забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.