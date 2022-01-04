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​В «Реале» считают требования Рюдигера завышенными

04 Января 2022 • 18:26 Комментировать

«Реал» давно называют одним из претендентов на подписание защитника Антонио Рюдигера, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Впрочем, вероятность переезда немецкого футболиста в Мадрид является невысокой. Как сообщает Marca, одна из причин заключается в финансах. В «Реале» считают требования Рюдигера с зарплатой в 11,5 миллиона евро в год завышенными.

Отмечается, что 28-летний Антонио Рюдигер пытается выбить для себя хорошую зарплату, понимая, что это будет последний крупный контракт в его карьере.

За четыре с половиной года в «Челси» Антонио Рюдигер провёл 175 матчей. Защитник забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер Трансферы футбола - лето 2022
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