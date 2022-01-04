​Украинец Миколенко: «После согласования трансфера в «Эвертон» плакал полчаса»

В первый день 2022 года «Эвертон» объявил о подписании защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Теперь уже экс-игрок киевского «Динамо» рассказал о том, как проходил его переход.

«Игорь Михайлович [Суркис] сказал, что я ему как сын, и что мне решать. Я ответил, что не знаю, готов ли [играть в Англии], но очень хочу», - поделился воспоминаниями украинский футболист.

«Когда всё согласовали, я сел в машину и заплакал. До моего дома ехать минут 40, и где-то 30 из них я плакал», - приводятся слова Миколенко на сайте «Динамо».

Виталий Миколенко отметил, что готов конкурировать на левом фланге обороны «Эвертона» с Люкой Динем, и что он будет рад перенимать опыт у такого исполнителя.

На текущий момент «Эвертон» занимает 15 место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.