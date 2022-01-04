​Тухель: «Лукаку извинился и вернулся в состав»

Ромелу Лукаку может сыграть против «Тоттенхэма» 5 января в первом полуфинале Кубка лиги. Об этом рассказал главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Напомним, что Лукаку пропустил матч Премьер-лиги против «Ливерпуля» после выхода интервью, в котором он сказал о недовольстве своим положением в «Челси».

«Лукаку извинился и вернулся в состав команды. Для меня было важно понять, что это интервью не было желанием Лукаку высказаться. Мы приняли его извинения», - рассказал Тухель представителям СМИ.

«Лукаку осознаёт, что произошло. Он чувствует ответственность за разгребание последствий в плане отношения с фанатами. От этого всего плохо пахнет, но он справится. Он игрок «Челси», - добавил немец.