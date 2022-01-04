​Сарр отправится в сборную, но только для обследования – ранее в Сенегале угрожали «Уотфорду»

Футбольная федерация Сенегала угрожала «Уотфорду» разбирательством в ФИФА, если клуб не отпустит на Кубок Африки Исмаила Сарра. Как сообщает The Athletic, «шершни» отпустят 23-летнего форварда, но только для обследования. В Сенегале хотят убедиться в том, что состояние здоровья Сарра не позволит ему выступить на континентальном форуме.

Исмаила Сарр в последний раз играл за «Уотфорд» ещё 20 ноября. С тех пор сенегалец не выходил на футбольное поле из-за проблем со связкой колена.

В 12 матчах за «Уотфорд» в сезоне 2021/2022 Исмаила Сарр забил 5 голов.

Отметим, что Кубок африканских наций стартует уже 9 января.