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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» может оштрафовать Лукаку за нашумевшее интервью

04 Января 2022 • 14:48 Комментировать

В последний день 2021 года на итальянском Sky вышло интервью Ромелу Лукаку. Форвард рассказал, что недоволен своим положением в «Челси», и что хотел бы вернуться в «Интер». Позже Лукаку ещё и обновил свою страничку в «Фейсбуке», назвав себя игроком «нерадзурри».

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Ромелу Лукаку уже принёс извинения Томасу Тухелю, однако клуб за нашумевшее интервью может оштрафовать футболиста. Сумма штрафа может составить до 600 тысяч евро.

В среду, 5 января, «Челси» будет проводить домашний матч Кубка английской лиги против «Тоттенхэма». Ожидается, что Ромелу Лукаку вернётся в заявку «пенсионеров».  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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