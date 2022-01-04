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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» сделал предложение по Влаховичу

04 Января 2022 • 12:20 Комментировать

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович является трансферной целью лондонского «Арсенала». По данным Gazzetta dello Sport, руководство «канониров» уже сделало предложение флорентийскому клубу по трансферу сербского бомбардира.

Английский клуб готов заплатить за Душана 55 миллионов евро, а также отдать полузащитника Лукаса Торрейру. В настоящий момент уругвайский хавбек играет за «фиалок» на правах аренды.

Кроме «Арсенала», в списке претендентов на Влаховича фигурируют «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус».

21-летний серб лидирует в бомбардирской гонке Серии А. Он забил 16 мячей в 19 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Душан Влахович
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