Погба решил остаться в «МЮ» до конца сезона

Будущее французского хавбека «МЮ» Поля Погба остается туманным. Как стало известно Sky Sports, полузащитник не станет договариваться о переходе в другой клуб в период январского трансферного окна. Игрок примет окончательное решение по завершении сезона.

Стоит отметить, что действующий контракт Поля с «красными дьяволами» истекает в конце июня текущего года. Клуб уже сделал предложение Погба о пролонгации сотрудничества, однако пока не получил ответа.

Француз защищает цвета манкунианцев с августа 2016 года. В текущем сезоне Премьер-лиги хавбек сыграл девять матчей и сделал семь голевых передач.