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Погба решил остаться в «МЮ» до конца сезона

04 Января 2022 • 12:11 Комментировать (4)

Будущее французского хавбека «МЮ» Поля Погба остается туманным. Как стало известно Sky Sports, полузащитник не станет договариваться о переходе в другой клуб в период январского трансферного окна. Игрок примет окончательное решение по завершении сезона.

Стоит отметить, что действующий контракт Поля с «красными дьяволами» истекает в конце июня текущего года. Клуб уже сделал предложение Погба о пролонгации сотрудничества, однако пока не получил ответа.

Француз защищает цвета манкунианцев с августа 2016 года. В текущем сезоне Премьер-лиги хавбек сыграл девять матчей и сделал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
04 Января 2022 в 14:28
Погба скоро превратится в балотелли, убого просравшего свой талант. почему его не продали пока за него давали большие деньги понять не могу, теперь потеряют бесплатно, да и кому он нужен сейчас? и продлевать смысла нет, пользы никакой, но зп огромную получает
KolyasikMD
04 Января 2022 в 14:33
Думаю, это такой ход от Погба и Райолы. Чтобы МЮ было жалко летом отпускать бесплатно вообще и чтобы пошли на условия по контракту, в надежде через полгода/год что-то за него выручить.
Misha_diablo_football
04 Января 2022 в 13:00
Юве так классно развел МЮ продав им Погба...
Манкунианец76
04 Января 2022 в 12:26
Ха)))Оно решило)))Да ты,убогий инста-клоун никому(особенно учитывая твой зарплатный аппетит)нахрен не нужен)))Что,ссыкотно в Катаре или Китае свой "футбольный век"доигрывать???Как говорится:за что боролись-на то и напоролись!!!
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