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«Атлетико» определился с заменой Триппьеру

04 Января 2022 • 09:34 Комментировать

Мадридский «Атлетико» начал подыскивать нового флангового защитника в свете последних новостей об уходе Кирана Триппьера. Англичанин близок к переходу в «Ньюкасл».

Как стало известно журналистам AS, «матрасники» нашли нового латераля на Туманном Альбионе. В сферу интересов мадридского клуба попал испанец Сесар Аспиликуэта. Диего Симеоне лично заинтересован в подписании этого футболиста. «Атлетико» приступит к решительным действиям, если не сможет сохранить Триппьера.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Аспиликуэте со стороны еще одного испанского клуба. Подписать Сесара хотела бы «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта
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