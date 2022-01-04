«Атлетико» определился с заменой Триппьеру

Мадридский «Атлетико» начал подыскивать нового флангового защитника в свете последних новостей об уходе Кирана Триппьера. Англичанин близок к переходу в «Ньюкасл».

Как стало известно журналистам AS, «матрасники» нашли нового латераля на Туманном Альбионе. В сферу интересов мадридского клуба попал испанец Сесар Аспиликуэта. Диего Симеоне лично заинтересован в подписании этого футболиста. «Атлетико» приступит к решительным действиям, если не сможет сохранить Триппьера.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Аспиликуэте со стороны еще одного испанского клуба. Подписать Сесара хотела бы «Барселона».