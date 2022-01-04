«Манчестер Сити» назвал сумму, за какую продаст Стерлинга

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг может сменить команду в текущее трансферное окно. По данным El Nacional, боссы «Манчестер Сити» готовы рассмотреть предложения по продаже футболиста.

В клубе из Манчестера определились с суммой, которую хотят выручить с трансфера вингера. Чемпион АПЛ готов расстаться со Стерлингом, если за него предложат порядка 70 миллионов фунтов (~83 миллиона евро).

Интерес к вингеру проявляла каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовые» вряд ли смогут позволить себе такую покупку.

В этом сезоне на счету Рахима семь голов и два ассиста в 17 матчах Премьер-лиги.