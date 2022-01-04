Карлтон Коул нашёл нового форварда для «Челси»

Известный в прошлом английский форвард Карлтон Коул считает, что лондонскому «Челси» стоит обратить внимание на форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Он советует «пенсионерам» подписать габонского голеадора.

«Думаю, «Челси» нуждается еще в одном нападающем. Если вспомнить карьеру Пьера-Эмерика, то он работал под руководством Тухеля в Дортмунде и показывал тогда хороший футбол. Они отлично знают друг друга. Однако все будет решать «Арсенал», и я сомневаюсь, что «канониры» захотят отдавать своего футболиста прямому конкуренту», - приводит слова Коула Tribal Football.

Напомним, что Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от работы с командой из-за нарушения дисциплины. Все идет к тому, что африканца продадут этой зимой.