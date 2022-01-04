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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен пользуется спросом в АПЛ

04 Января 2022 • 08:24 Комментировать

Звездный свободный агент Кристиан Эриксен, недавно покинувший миланский «Интер», может вернуться в английский чемпионат. Согласно информации таблоида Daily Mail, заинтересованность в услугах полузащитника проявляют несколько клубов Премьер-лиги.

Эриксен уже возобновил тренировочные занятия и хочет побыстрее вернуться в футбол. Кристиан желает подписать контракт с новым клубом до конца января.

Датчанин был вынужден покинуть «нерадзурри» из-за регламента Серии А. В итальянском чемпионате запрещено играть с дефибриллятором. Игроку установили прибор после остановки сердца, которую он перенес во время матча Евро-2020 против Финляндии.

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Кристиан Эриксен
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