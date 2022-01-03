Бенитес теряет доверие боссов «Эвертона» - клуб всерьёз рассматривает возможность смены главного тренера

Несмотря на то, что руководство «Эвертона» защищало главного тренера команды Рафаэля Бенитеса после ряда провальных поединков, теперь боссы клуба готовы обсудить возможную отставку специалиста. Причина этому – отсутствие прогресса, что ранее обещал наставник.

Таким образом, Бенитес начал терять доверие директоров, безуспешно пытаясь вытащить «ирисок» из игрового кризиса. Согласно изданию Daily Express, в ближайшие дни может быть объявлено об увольнении испанца.

Стоит уточнить, что «Эвертон» расположился в нижней части турнирной таблицы АПЛ после 18 сыгранных матчей – «ириски» всего на восемь очков оторвались от зоны вылета.