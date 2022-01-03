Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известен трансферный бюджет «Манчестер Сити» на январь

03 Января 2022 • 13:37 Комментировать

Боссы «Манчестер Сити» планируют потратить серьезные деньги в январское трансферное окно. По сообщениям Manchester Evening News, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола получит на новых игроков 150 миллионов фунтов (~180 миллионов евро).

Источник отмечает, что обозначенная сумма не выйдет за рамки финансового фэйр-плей благодаря продаже вингера Феррана Торреса в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось об интересе «горожан» к полузащитнику каталонской «Барселоны» Гави. Кроме того, Гвардиола давно хочет подписать хорошего центрфорварда. В поле зрения испанца находится сербский бомбардир Душан Влахович из «Фиорентины».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.57 4.10 5.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
14:32 · Англия. Премьер-лига
Бенитес теряет доверие боссов «Эвертона» - клуб всерьёз рассматривает возможность смены главного тренера
14:05 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Не вижу причин, почему Роналду не может сыграть три матча за восемь дней»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Известен трансферный бюджет «Манчестер Сити» на январь
13:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на восходящую звезду «Барселоны»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, кто станет чемпионом АПЛ
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Льорисом о новом контракте
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к первой громкой сделке в зимнее трансферное окно 1
10:07 · Англия. Премьер-лига
Конте решил убрать из «Тоттенхэма» трёх футболистов 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению нового форварда
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал игроков, которые больше не нужны Тухелю 2
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предлагает «Манчестер Юнайтед» обмен нападающими 2
08:49 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Норманн, играющий в аренде в АПЛ, стал жертвой грабителей
08:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
08:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов покинуть «Челси» и уже выбрал новый клуб 4
00:41 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Лукаку 29 лет, не 19, это мощнейший удар по клубу» 1
Все новости
Рекомендуем