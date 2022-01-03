Известен трансферный бюджет «Манчестер Сити» на январь

Боссы «Манчестер Сити» планируют потратить серьезные деньги в январское трансферное окно. По сообщениям Manchester Evening News, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола получит на новых игроков 150 миллионов фунтов (~180 миллионов евро).

Источник отмечает, что обозначенная сумма не выйдет за рамки финансового фэйр-плей благодаря продаже вингера Феррана Торреса в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось об интересе «горожан» к полузащитнику каталонской «Барселоны» Гави. Кроме того, Гвардиола давно хочет подписать хорошего центрфорварда. В поле зрения испанца находится сербский бомбардир Душан Влахович из «Фиорентины».