Четыре гранда претендуют на восходящую звезду «Барселоны»

Талант каталонской «Барселоны» Гави заинтересовал сразу несколько европейских топ-клубов. Такой информацией поделились инсайдеры El Nacional.

По данным источника, 17-летний воспитанник Ла Масии попал в шорт-лист лондонского «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «ПСЖ». В действующем контракте полузащитника указана клаузула в размере 50 миллионов евро.

Гави начали регулярно привлекать к выступлениям за первую команду «сине-гранатовых» с сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше чемпионата Испании хавбек провел 16 поединков, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2023 года.