Каррагер рассказал, кто станет чемпионом АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением о гонке за золото в Премьер-лиге.

«Кто станет чемпионом в этом сезоне? Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити». Не верю, что «Челси» или «Ливерпуль» смогут сократить отставание от команды Гвардиолы», - передает слова Каррагера Sky Sports.

В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы с 53 набранными баллами занимают первое место в таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» опережает идущий вторым «Челси» на десять очков. «Ливерпуль» с 42 пунктами идет третьим.