«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Льорисом о новом контракте

Руководство лондонского «Тоттенхэма» заинтересовано в пролонгации сотрудничества со старожилом команды Уго Льорисом. Как сообщил в твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо, стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до конца сезона-2022/2023.

35-летний вратарь защищает цвета английского коллектива с августа 2012 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Льорис может вернуться во французский чемпионат. Голкипер якобы заинтересован в переходе в «Ниццу», воспитанником которой он является.

В этом сезоне АПЛ Уго пропустил 20 голов в 18 матчах.