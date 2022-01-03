Звезда АПЛ может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

В «ПСЖ» планируют начать поиски замены форварду Килиану Мбаппе. Стороны так и не смогли договориться о пролонгации трудового договора, истекающего по завершении нынешнего сезона. 23-летний нападающий твердо решил уйти из клуба и продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По данным Calciomercato, парижский гранд намерен пригласить на место Мбаппе другого звездного голеадора. Заменить Килиана на острие атаки может египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля». Французский клуб готов побороться за африканца в летнее трансферное окно.

Контракт Салаха с мерсисайдцами истекает в 2023 году, а потому «красные» могут задуматься над продажей своего лидера, чтобы не потерять его бесплатно.