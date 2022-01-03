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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» близок к первой громкой сделке в зимнее трансферное окно

03 Января 2022 • 10:13 Комментировать (1)

Защитник сборной Англии Киран Триппьер близок к уходу из мадридского «Атлетико» и возвращению на родину. Новым местом работы латераля станет «Ньюкасл», об этом сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.

Инсайдер отмечает, что сделка по переходу Кирана в стан аутсайдера Премьер-лиги будет оформлена в ближайшие пару дней. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

Триппьер имеет большой опыт выступлений на Туманном Альбионе. Наибольшую известность он приобрел в футболке лондонского «Тоттенхэма», цвета которого успешно защищал с 2015 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
03 Января 2022 в 12:18
поиграл за рубежом выиграл пару трофеев, и обратно вернулся...
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