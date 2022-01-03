«Ньюкасл» близок к первой громкой сделке в зимнее трансферное окно

Защитник сборной Англии Киран Триппьер близок к уходу из мадридского «Атлетико» и возвращению на родину. Новым местом работы латераля станет «Ньюкасл», об этом сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.

Инсайдер отмечает, что сделка по переходу Кирана в стан аутсайдера Премьер-лиги будет оформлена в ближайшие пару дней. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

Триппьер имеет большой опыт выступлений на Туманном Альбионе. Наибольшую известность он приобрел в футболке лондонского «Тоттенхэма», цвета которого успешно защищал с 2015 по 2019 год.