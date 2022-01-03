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Конте решил убрать из «Тоттенхэма» трёх футболистов

03 Января 2022 • 10:07 Комментировать (1)

Названы три футболиста, которые могут уйти из лондонского «Тоттенхэма» в текущее трансферное окно.

Как информирует в своем твиттер-аккаунте авторитетный инсайдер Николо Скира, «шпоры» готовы рассмотреть предложения по полузащитникам Деле Алли и Танги Ндомбеле, а также форварду Стевену Бергвейну. Итальянский специалист Антонио Конте, который занимает пост рулевого лондонского коллектива, не видит этих игроков в своих тактических построениях.

Стоит отметить, что на двух игроков уже есть покупатели. В трансфере Бергвейна заинтересован «Аякс», а в переходе Ндомбеле – «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деле Алли Танги Ндомбеле Стевен Бергвейн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
03 Января 2022 в 12:16
Конте пошел по другому обходному-длинному пути, Бергвейна и Ндомбеле покупали недавно год или два назад, а Алли некогда самый перспективный английский футболист...
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