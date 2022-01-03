Конте решил убрать из «Тоттенхэма» трёх футболистов

Названы три футболиста, которые могут уйти из лондонского «Тоттенхэма» в текущее трансферное окно.

Как информирует в своем твиттер-аккаунте авторитетный инсайдер Николо Скира, «шпоры» готовы рассмотреть предложения по полузащитникам Деле Алли и Танги Ндомбеле, а также форварду Стевену Бергвейну. Итальянский специалист Антонио Конте, который занимает пост рулевого лондонского коллектива, не видит этих игроков в своих тактических построениях.

Стоит отметить, что на двух игроков уже есть покупатели. В трансфере Бергвейна заинтересован «Аякс», а в переходе Ндомбеле – «Рома».