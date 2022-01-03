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«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению нового форварда

03 Января 2022 • 09:57 Комментировать

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес близок к переезду на Туманный Альбион. Новым местом работы нападающего может стать «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил журналист Николо Скира.

Инсайдер утверждает, что руководство «красных дьяволов» обсудит будущее Альвареса с его агентом. Это произойдет после сегодняшнего поединка чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». Манкунианцы готовы предложить новичку долгосрочный контракт до 2026 года.

Трансферная стоимость Хулиана оценивается в 20 миллионов евро. В сезоне-2021/2022 нападающий отметился 18 голами и девятью ассистами в 21 матче за «Ривер Плейт».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хулиан Альварес
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