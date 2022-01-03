«Барселона» предлагает «Манчестер Юнайтед» обмен нападающими

Нападающий сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может усилить каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно.

По сообщениям журналистов Ara, «сине-гранатовые» готовы предложить «красным дьяволами» одного из своих игроков за Марсьяля. Речь идет об Усмане Дембеле, с которым каталонцы до сих пор не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

Ранее активный интерес к Марсьялю проявляла «Севилья», однако андалусийцы не смогли договориться с английским клубом.

26-летний Антони играет за «МЮ» с 2015 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.