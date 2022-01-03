Полузащитник «Ростова» Норманн, играющий в аренде в АПЛ, стал жертвой грабителей

Норвежский хавбек Матиас Норманн, выступающий на правах аренды за английский «Норвич», стал жертвой грабителей. Скандинавский полузащитник, который принадлежит «Ростову», сообщил об этом в своем инстаграм-аккаунте.

«Меня обокрали. Украли сумку с документами. Лондон…», - оставил такое сообщение футболист в сторис.

Норманн будет выступать на Туманном Альбионе до завершения сезона-2021/2022. По истечении срока аренды «Норвич» может оформить выкуп полузащитника.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Матиас провел девять поединков, отметившись голом и результативной передачей.