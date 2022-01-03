Обамеянг получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого произошел серьезный конфликт в лондонском «Арсенале», этой зимой наверняка сменит команду. По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, у африканца появился хороший вариант подзаработать на закате карьеры.

Заинтересованность в трансфере 32-летнего голеадора проявляет аравийский «Аль-Хилаль». Клуб предложил футболисту щедрый контракт, однако приоритет Обамеянга – переход в европейский коллектив.

Пьер-Эмерик выступает за «канониров» с 2018 года. Он связан трудовыми обязательствами с лондонцами до конца сезона-2022/2023.