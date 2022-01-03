Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку готов покинуть «Челси» и уже выбрал новый клуб

03 Января 2022 • 08:10 Комментировать (4)

Центрфорвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, который был исключен из состава команды после своего интервью, может сменить клуб этой зимой. Как стало известно Gazzetta dello Sport, бельгийский нападающий может оказаться в другом английском клубе – «Тоттенхэме».

Источник отмечает, что Ромелу хотел бы снова поработать под руководством Антонио Конте. Ранее специалист и футболист успешно взаимодействовали в миланском «Интере».

На прошлой неделе Лукаку заявил, что недоволен тактической схемой главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. После этих слов немецкий наставник решил исключить форварда из состава команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
3Tituli
03 Января 2022 в 12:31
Без шансов- Челси точно не отпустит в ТТХ.
Манчестерский Иппатий
03 Января 2022 в 10:03
Погба и Лукаку - близнецы братья. Большие очень - кровь до головы не доходит, видимо, и мозг работает "через раз"...
Matteo
03 Января 2022 в 10:10
Хуже, Погба тот еще кадр, но даже он не позволял себе таких выходок.
Misha_diablo_football
03 Января 2022 в 08:35
Видать совсем нажрался бедный парень и потерял голову, словно смазливая девка то хочу то не хочу гнать надо таких испортит командную раздевалку...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.57 4.10 5.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
13:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на восходящую звезду «Барселоны»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, кто станет чемпионом АПЛ
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Льорисом о новом контракте
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к первой громкой сделке в зимнее трансферное окно 1
10:07 · Англия. Премьер-лига
Конте решил убрать из «Тоттенхэма» трёх футболистов 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению нового форварда
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал игроков, которые больше не нужны Тухелю 2
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предлагает «Манчестер Юнайтед» обмен нападающими 2
08:49 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Норманн, играющий в аренде в АПЛ, стал жертвой грабителей
08:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
08:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов покинуть «Челси» и уже выбрал новый клуб 4
00:41 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Лукаку 29 лет, не 19, это мощнейший удар по клубу» 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Манчестер Сити» - явный фаворит, но всё может случиться» 1
02 Января
23:10 · Англия. Премьер-лига
Стабильнее Салаха в АПЛ в атаке играл только Анри 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал конфликт с Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем