Лукаку готов покинуть «Челси» и уже выбрал новый клуб

Центрфорвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, который был исключен из состава команды после своего интервью, может сменить клуб этой зимой. Как стало известно Gazzetta dello Sport, бельгийский нападающий может оказаться в другом английском клубе – «Тоттенхэме».

Источник отмечает, что Ромелу хотел бы снова поработать под руководством Антонио Конте. Ранее специалист и футболист успешно взаимодействовали в миланском «Интере».

На прошлой неделе Лукаку заявил, что недоволен тактической схемой главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. После этих слов немецкий наставник решил исключить форварда из состава команды.