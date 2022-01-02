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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес призывает критиков «Эвертона» не искать виноватых

02 Января 2022 • 21:15 Комментировать
Эвертон
2:3
Брайтон
окончен

Английский «Эвертон» в матче 21-го тура АПЛ проиграл у себя дома «Брайтону» со счётом 2:3. Этот результат еще ближе приблизил к отставке главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса.

В послематчевом интервью испанский специалист заявил, что команда должна нести коллективную ответственность за результат, и призвал критиков не искать виноватых.

На данный момент «Эвертон» идет на 15-м месте в АПЛ и отстает от первой шестерки на целых 14 очков. Ранее английские СМИ сообщали, что руководство «Эвертона» готово уволить Бенитеса и пригласить на его место бывшего игрока команды Уэйна Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон
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окончен Брентфорд 2:1 Астон Вилла 3.05 3.25 2.40
окончен Лидс 3:1 Бёрнли
окончен Эвертон 2:3 Брайтон 2.75 3.10 2.75
окончен Челси 2:2 Ливерпуль 2.65 3.40 2.65
03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.55 4.15 6.00
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