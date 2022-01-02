Бенитес призывает критиков «Эвертона» не искать виноватых

Английский «Эвертон» в матче 21-го тура АПЛ проиграл у себя дома «Брайтону» со счётом 2:3. Этот результат еще ближе приблизил к отставке главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса.

В послематчевом интервью испанский специалист заявил, что команда должна нести коллективную ответственность за результат, и призвал критиков не искать виноватых.

На данный момент «Эвертон» идет на 15-м месте в АПЛ и отстает от первой шестерки на целых 14 очков. Ранее английские СМИ сообщали, что руководство «Эвертона» готово уволить Бенитеса и пригласить на его место бывшего игрока команды Уэйна Руни.