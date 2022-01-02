На днях Ромелу Лукаку дал интервью, в котором рассказал о недовольстве своим положением в «Челси». По словам брата журналиста, бравшего интервью, Лукаку не для записи сказал, что уже сейчас хотел бы вернуться обратно в «Интер». Впрочем, La Gazzetta dello Sport пишет о том, что бельгиец может оказаться в «Ювентусе». Туринский клуб как раз ищет нападающего, и Лукаку может быть интересным вариантом для «старой синьоры».

Также в числе возможных претендентов на Ромелу Лукаку называется «Тоттенхэм», который сейчас тренирует Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель после интервью Ромелу Лукаку не включит его в заявку на матч против «Ливерпуля».