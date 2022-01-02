Журналист: «Лукаку сказал, что уже сейчас хочет вернуться в «Интер»

На днях Ромелу Лукаку дал резонансное интервью, в котором сказал, что положение в «Челси» его не устраивает, и что в будущем он хотел бы вернуться в «Интер». Интервью бельгиец дал журналисту Sky Italia Маттео Барзаги. Его брат Матео, который тоже является журналистом, высказался о ситуации.

«Лукаку хочет вернуться в «Интер». Он уже устал от Лондона, устал от жизни в Англии. Не для протокола он сказал моему брату, что уже сейчас хочет вернуться в «Интер», - слова Матео Барзаги приводятся на страничке FedeNerazzurra в «Твиттере».

В воскресенье «Челси» проведёт домашний матч против «Ливерпуля».