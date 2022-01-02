«Ньюкасл» вышел на охоту: Какие громкие трансферы нас ждут

Одна из главных интриг этой зимы – селекция «Ньюкасла». Осенью «сороки» получили нового богатейшего собственника, при этом январь встречают на предпоследнем месте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого приобретет «Ньюкасл».

Ситуация «Ньюкасла» в некотором роде уникальная. Не в первый раз случается история, когда клуб получает богатого владельца, но обычно это бывает летом. Можно вспомнить, как «Челси», «Манчестер Сити», «Малага» накануне сезона серьёзно обновляли составы и выстраивали новые команды. Сделку по покупке «Ньюкасла» оформили по ходу сезона, поэтому первое трансферное окно для собственников выпадает на зиму, что вносит сложности. Дело в том, что большинство команд не любят продавать игроков в январе, предпочитая завершить сезон, а уже после расставаться с лидерами.

Кроме того, и сами футболисты с осторожностью относятся к резким движениям. «Ньюкасл» же сейчас и вовсе предпоследний. Конечно, отставание от «Уотфорда» и «Лидса» не слишком большое, но «сороки» провели больше матчей. Английская же Премьер-лига непредсказуема, и тут даже звёздный состав может провалиться, тем более если он ещё и будет несыгранным. По этой причине совсем уж скидывать со счетов перспективу вылета в Чемпионшип не стоит.

В итоге «Ньюкасл», скорее всего, будет зимой укрепляться теми игроками, которые сейчас не имеют места в составах нынешних клубов. В последнее время в прессе называются фамилии Люка Диня из «Эвертона», Росса Баркли из «Челси», Кирана Триппьера из «Атлетико». В то же время сообщается, что Филиппе Коутиньо предпочитает «Ньюкаслу» «Арсенал», который борется за попадание в Лигу чемпионов, а не за выживание. Откровенно говоря, фамилии потенциальных новичков «Ньюкасла» уже не будоражат ум и вовсе не гарантируют места в Премьер-лиге на будущий сезон. Кажется, зимой «сорокам» будет довольно сложно заполучить прямо-таки звёзд или просто ярких игроков.

При этом ситуация «Ньюкасла» уникальна ещё и с другой стороны. Менеджмент явно надеется, что команда сохранит прописку в Премьер-лиге, а летом с чистого листа убеждать сильных игроков перебраться в новый проект будет намного проще. По этой причине «Ньюкасл» хотел бы летом провести мощную трансферную кампанию. Для этих целей клубу понадобятся деньги (которые точно есть), но при этом надо сохранить возможность соответствовать финансовой фейр-плей. По разным оценкам, «Ньюкасл» сейчас имеет возможность потратить порядка 200-600 миллионов, никого не продавая и ничего не выдумывая. С учётом текущих цен на топ-игроков сумма в принципе не выглядит какой-то невероятной, тем более что «сорокам», кажется, надо усиливать все позиции. Очевидно, что сейчас все клубы будут с удовольствием заламывать цены на своих игроков, понимая, что у «Ньюкасла» есть деньги, а также есть потребность в «джокерах», просто чтобы не вылететь.

В итоге «Ньюкасл» может оказаться в ситуации, что зимой звёздных игроков заполучить будет сложно. При этом даже просто за крепких футболистов придётся платить очень дорого, что сделает более сложной задачу укрепить состав летом, так как может начать давить фейр-плей. К тому же будет странно зимой набрать одних футболистов, а летом на их место пытаться купить ещё кого-то.

В общем, есть ощущение, что «Ньюкаслу» зимой не так-то легко будет усиливать состав. Более того, ждать звёздных новичков в стане «сорок», пожалуй, пока не стоит.

Андрей Центров