Антонио Рюдигер не перейдёт в «Реал». Как сообщает ABC, в мадридском клубе не рассматривают вариант с подписанием немецкого защитника. «Сливочные» считают связку Давид Алаба – Эдер Милитао основной, и если мадридцы и купят игрока в центр обороны, то это будет молодой футболист.

В «Реале» считают, что агент Антонио Рюдигера использует клуб, чтобы выбить для игрока дорогой контракт и подписной бонус в размере 20 миллионов евро.

Отметим, что действующий трудовой договор между 28-летним Антонио Рюдигером и «Челси» истекает в конце сезона.

В сезоне 2021/2022 Антонио Рюдигер провёл за «Челси» 25 матчей. На счету немца два гола и четыре голевых паса.