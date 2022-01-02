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​«Ньюкасл» хочет арендовать Обамеянга слухи

02 Января 2022 • 09:28 Комментировать

Почти месяц прошёл с того момента, как Пьер-Эмерик Обамеянг в последний раз играл за «Арсенал». В декабре форвард был отстранён и лишён капитанской повязки по причине дисциплинарного нарушения.

Уйти из «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может уже в этом месяце. Как сообщает Mirror, с лондонским клубом по поводу возможного перехода 32-летнего габонца связался «Ньюкасл». «Сороки» хотят арендовать Обамеянга до конца сезона с возможностью выкупа за 20 миллионов фунтов (почти 24 миллиона евро).

В сезоне 2021/2022 Пьер-Эмерик Обамеянг успел провести 15 матчей. В них габонский нападающий забил 7 голов и отдал 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
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