Каскарино: Джеррард попытается прибрести Фирмино и Коутиньо

Бывший игрок сборной Ирландии Тони Каскарино уверен, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард попытается в январе заполучить двух ярких футболистов, ливерпульца Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо из «Барселоны».

- Это только мои предчувствия. Думаю, «Астон Вилла» будет торговаться за одного топового игрока из «Ливерпуля». Не удивлюсь, если Фирмино перейдет в «Астон Виллу», - заявил Каскарино talkSPORT. - Понимаю, что мне ответят, что Юрген Клопп и «Ливерпуль» никогда его не отпустят, но Фирмино слишком часто попадает в запас.

- Джеррард знает Коутиньо. Он может считать, что знает, как выжать максимум пользы из него, - добавил Каскарино.

Напомним, что после прихода Джеррарда бирмингемцы поднялись на 12-е место.