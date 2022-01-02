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Каскарино: Джеррард попытается прибрести Фирмино и Коутиньо

02 Января 2022 • 00:43 Комментировать
Брентфорд
...
Астон Вилла
3.05 3.25 2.40
Через 13 ч. 53 мин.

Бывший игрок сборной Ирландии Тони Каскарино уверен, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард попытается в январе заполучить двух ярких футболистов, ливерпульца Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо из «Барселоны».

- Это только мои предчувствия. Думаю, «Астон Вилла» будет торговаться за одного топового игрока из «Ливерпуля». Не удивлюсь, если Фирмино перейдет в «Астон Виллу», - заявил Каскарино talkSPORT. - Понимаю, что мне ответят, что Юрген Клопп и «Ливерпуль» никогда его не отпустят, но Фирмино слишком часто попадает в запас.

- Джеррард знает Коутиньо. Он может считать, что знает, как выжать максимум пользы из него, - добавил Каскарино.

Напомним, что после прихода Джеррарда бирмингемцы поднялись на 12-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Стивен Джеррард Роберто Фирмино Филиппе Коутиньо Тони Каскарино Астон Вилла
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