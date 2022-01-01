26-летний защитник «Саутгемптона» завершил карьеру

«Саутгемптон» объявил о потере левого защитника. Сэм Маккуинн, способный закрывать всю бровку, объявил о завершении карьеры. 26-летний футболист, в свое время сыгравший один матч за молодёжную сборную Англии, не вернется на поле после разрыва крестообразной связки колена. Его трансферная стоимость оценивалась в 800 тысяч евро.

Воспитанник «Саутгемптона» провел практически всю карьеру в родном клубе, также были аренды в «Саутэнд» и «Мидлсбро». Суммарно Маккуинн провел 20 матчей в Премьер-лиге и три - в Лиге Европы. Его команда идет на 13-м месте в чемпионате Англии, набрав 21 очко в 13 матчах.