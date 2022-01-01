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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Эвертон» объявил о подписании игрока сборной Украины официально

01 Января 2022 • 14:10 Комментировать

Как и ожидалось, защитник Виталий Миколенко стал игроком «Эвертона». Английский клуб посредством своего официального сайта проинформировал общественность о переходе 22-летнего игрока сборной Украины из киевского «Динамо». Миколенко поставил подпись под контрактом, рассчитанным до конца сезона 2025/2026.

«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Именно в Англии зарождался футбол, и я думаю, что эта страна мне подойдёт», - сказал Миколенко.

Ближайший матч чемпионата Англии «Эвертон» проведёт в воскресенье, 2 января. В этот день команда Рафаэля Бенитеса сыграет против «Брайтона» на своём поле.

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