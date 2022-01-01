Как и ожидалось, защитник Виталий Миколенко стал игроком «Эвертона». Английский клуб посредством своего официального сайта проинформировал общественность о переходе 22-летнего игрока сборной Украины из киевского «Динамо». Миколенко поставил подпись под контрактом, рассчитанным до конца сезона 2025/2026.

«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Именно в Англии зарождался футбол, и я думаю, что эта страна мне подойдёт», - сказал Миколенко.

Ближайший матч чемпионата Англии «Эвертон» проведёт в воскресенье, 2 января. В этот день команда Рафаэля Бенитеса сыграет против «Брайтона» на своём поле.