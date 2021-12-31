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Лукаку: «Манчестер Сити» предлагал мне больше денег, чем «Челси»

31 Декабря 2021 • 16:46 Комментировать

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о том, что он мог вернуться в Англию ещё летом 2020 года.

«Летом 2020 года я отклонил предложение «Манчестер Сити». В финансовом плане оно было более выгодное, чем предложение «Челси». Я отказался, потому что не мог покинуть «Интер» всего через год – этот клуб спас мою карьеру, когда я плохо чувствовал себя в «Манчестер Юнайтед», - сказал Лукаку в интервью итальянскому Sky Sport.

В сезоне 2021/2022 Ромелу Лукаку провёл за «Челси» во всех соревнованиях 18 матчей. В них бельгиец забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Ромелу Лукаку
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01.01  18:00 Уотфорд ... Тоттенхэм 5.40 4.30 1.58
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