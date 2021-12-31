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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ещё один матч АПЛ перенесли официально

31 Декабря 2021 • 16:10 Комментировать
Саутгемптон
...
Ньюкасл
1.67 3.90 5.20
02.01 17:00

Матч двадцать первого тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом» не состоится 2 января, как планировалось. Об этом в пятницу было объявлено официально. Игра была перенесена из-за коронавируса.

Ранее «Ньюкасл» не смог провести матч чемпионата Англии против «Эвертона», поскольку в команде не набиралось минимальное количество здоровых футболистов.

В чемпионате Англии за последние недели было перенесено много игр. Переносы пока не затронули только две команды – «Манчестер Сити» и «Челси».

Добавим, что матчи двадцать первого тура Премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 января.

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Ньюкасл Саутгемптон
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САУТГЕМПТОН НЬЮКАСЛ
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