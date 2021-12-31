Матч двадцать первого тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом» не состоится 2 января, как планировалось. Об этом в пятницу было объявлено официально. Игра была перенесена из-за коронавируса.

Ранее «Ньюкасл» не смог провести матч чемпионата Англии против «Эвертона», поскольку в команде не набиралось минимальное количество здоровых футболистов.

В чемпионате Англии за последние недели было перенесено много игр. Переносы пока не затронули только две команды – «Манчестер Сити» и «Челси».

Добавим, что матчи двадцать первого тура Премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 января.