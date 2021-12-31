​Лукаку: «Все мечтают играть за «Барселону», «Реал» или «Баварию»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в интервью для Sky Sport Italia, которое вышло в последний день 2021 года, высказался о топовых клубах Европы.

«Есть три самых топовых клуба – «Барселона», «Реал» и «Бавария». Играть там мечтают все футболисты, это правда. Я думал, что перейду в один из этих клубов после «Интера». Этого не случилось, и я сказал: «Есть только один клуб, в котором я могу себя представить, - это «Челси», - слова Лукаку на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2021/2022 Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 18 матчей. В них бельгийский нападающий забил 7 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.