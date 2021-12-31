​Лукаку рассказал, в каком случае остался бы в «Интере»

Летом уходящего года нападающий Ромелу Лукаку покинул «Интер» и вернулся в «Челси». В интервью для итальянского Sky бельгийский футболист вспомнил о своём переходе.

«Эти летом я не думал переходить в «Челси», пока они действительно не пришли с предложением. Симоне Индзаги очень хорошо повёл себя со мной», - сказал Лукаку.

«Можно ли сказать, что если бы «Интер» предложил мне новый контракт, я бы остался? Да», - слова форварда «Челси» приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель сказал, что ему пришлись не по душе слова Ромелу Лукаку.