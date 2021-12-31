Тухель намерен провести беседу с Лукаку после его заявлений

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель высказался об интервью нападающего Ромелу Лукаку, в котором игрок выразил недовольство своим положением в команде.

«Мне не понравились слова Ромелу, они создают лишний шум вокруг команды. «Челси» это совершенно не нужно. Хочу обсудить это с игроком при личной беседе. Но, признаться честно, я удивлен его словами. Мне хотелось бы понять, почему он так высказался», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ромелу сыграл 13 матчей и забил пять голов.

Лукаку присоединился к «Челси» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.