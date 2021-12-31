«Ливерпуль» нацелился на восходящую звезду «Арсенала»

Хавбек лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака попал в сферу интересов «Ливерпуля», информирует Express. При этом «канониры» приложат все усилия, чтобы сохранить восходящую звезду команды.

Лондонцы уже начали обсуждать с 20-летним футболистом новое трудовое соглашение. Действующий договор игрока с «Арсеналом» рассчитан до середины 2024 года.

Букайо уже стал стабильным игроком основного состава «канониров». В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 19 встречах.