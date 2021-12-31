«Ювентус» нашёл замену Морате в «Ливерпуле»

Туринский «Ювентус» начал подыскивать замену испанцу Альваро Морате, решившему покинуть команду в зимнее трансферное окно.

По сообщения Gazzetta dello Sport, в сферу интересов «старой синьоры» попал форвард Дивок Ориги, выступающий на Туманном Альбионе за «Ливерпуль». Итальянский клуб уже сделал запрос по переходу бельгийца.

Трансферная стоимость 26-летнего нападающего оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с мерсисайдцами истекает через полгода.

В этом сезоне Дивок поучаствовал всего в трех матчах английского чемпионата. Бельгиец отметился двумя голами в трех встречах.